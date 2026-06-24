■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月２４日１６１円７１～７３銭（△０．２４） ０６月２３日１６１円４７～４９銭（▼０．２６） ０６月２２日１６１円７３～７４銭（△０．４２） ０６月１９日１６１円３１～３３銭（△０．７２） ０６月１８日１６０円５９&#