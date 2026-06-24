岡山市の新しいアリーナについて調査する市議会の特別委員会が開かれ、今年1月から4月にかけて行われた住民説明会などの結果が報告されました。 【写真を見る】【岡山市の新しいアリーナ調査】「経済効果が見込まれる」「民間ですべき」など意見さまざま【市議会の特別委員会】 岡山市のアリーナ整備推進担当課長らが委員に報告しました。 今年1月から4月にかけ4回行われた説明会では、住民からの主な意見と