日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円７１～７３銭と前日に比べ２４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円５６～６０銭と同７２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１３５１～５２ドルと同０．００６１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS