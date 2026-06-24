ピーチ・ジョンは6月17日、絵画の名作からインスパイアされた「巨匠のブラ」シリーズを発売しました。■「ポッピンを吹く女」をイメージした格子＆桜柄“巨匠たちの名画を、現代のランジェリーに落とし込んだら？”そんな発想から誕生した「巨匠のブラ」シリーズ。ピーチ・ジョンの人気デザインブラシリーズとして、これまで世界中の偉大な芸術家の傑作を緻密に再現。手の込んだ刺しゅうレースやプリント、立体的なモチーフの縫い