鶴岡市によりますと、きょう午前８時３０分ごろ、山形県鶴岡市田麦俣の山中にタケノコとりのため入った４０代の男性が体長およそ１メートルの子グマに襲われました。 男性は遠くにクマの親子がいるのを発見。その後、子グマが男性に向かってきたということです。 男性は腰を噛まれケガをしましたが、クマを刺激しないようその場から逃げ、自力で下山し病院で診察を受けました。 現場は湯殿山スキー場から東におよそ