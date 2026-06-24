「君を口説くために、毎日来てるんやけど」美術館の受付嬢・野原（のはら）なこは、控えめな性格が原因で仕事を押し付けられる毎日を送っていた。そんなある日、同僚のミスを擦り付けられたなこを助けてくれたのは、なんと人気イケメン華道家の九条椿（くじょう つばき）！ことあるごとに思わせぶりな言葉でからかってくる椿に翻弄されるなこ。果てには「住み込みの家事手伝い」と「彼女役」の仕事まで持ちかけてきて……。この人