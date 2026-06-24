ピクセラは6月末に、同社が運営する日々の健康行動が価値になるWeb3プロジェクト「WellthVerse」において、アプリのClosed βテストを開始する。なお、同テストに参加するテスターの募集は、「WellthVerse」公式Discordにてすでに開始されており、当選者には一部機能を先行体験するためのデバイスとして、ピクセラの次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」が提供される。●当選者には次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2