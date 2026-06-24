名古屋グランパスは24日、MF倍井謙がジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のコルトレイクへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなっている。倍井は2001年生まれの現在25歳。ジュニアユース年代から名古屋の下部組織に所属し、関西学院大学を経て2023年にトップチームデビューを飾った。公式戦通算32試合出場2ゴール1アシストという成績を残すと、ジュビロ磐田への期限付き移籍を経験し、今年1月に