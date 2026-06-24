仕事中、どうしても集中できず、気が散ってしまうことは誰にでもある。そんなとき、多くの人はスマートフォンを手に取って気分転換を図ろうとするが、その方法は本当に休めているのだろうか。成果を出し続ける人に共通する、意外なリフレッシュ法を紹介する。※本稿は、日本バトラー＆コンシェルジュ代表の新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。仕事のパフォーマンスは