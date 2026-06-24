名古屋グランパスは６月24日、倍井謙がコルトレイク（ベルギー１部）にレンタル移籍すると発表した。現在25歳のMFは、関西学院大を卒業後に名古屋へ加入。その後は25年にJ２のジュビロ磐田に期限付き移籍し、今年１月からはベールスホット（ベルギー２部）へレンタル移籍していた。2025-26シーズンは14試合に出場し、２ゴール３アシストをマークしていた。 倍井は、名古屋の公式サイトを通じて「また新たな地で頑張って