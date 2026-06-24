【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」が、米国Billboardメインソングチャート「Hot 100」（6月27日付）で38位にランクイン。2026年の同チャートにチャートインしたK-POPガールグループの楽曲の中で最高順位を記録した。 ■実物音盤なしで、デジタルシングルによる上位ランクイン 「ICONIC BY MISTAKE」