【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。 ■ピアノ、ストリングス、パーカッションでの特別アレンジで一発撮り 6月12日に公開された「Jupiter」に続いて、最新曲「一輪」を『THE FIRST TAKE』のための、ピアノ、ストリングス、パーカッションでの特別アレンジで一発撮りパフォーマンス。 今のLittle Gle