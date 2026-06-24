24日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝161円75銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円63銭前後と5銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース