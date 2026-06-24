ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦に今季13度目の登板予定。指揮官のデーブ・ロバーツ監督は、二刀流での起用を明言。6月好調の打撃で自身を援する2試合ぶりの18号アーチは飛び出すか。 ■左ひざの状態は…… 相手先発は、メジャー6年目のジョー・ライアン投手。2021年にメジャー昇格を果たし、翌年からツイン