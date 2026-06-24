JR西日本は25日の運転計画を発表しました。25日、始発から運転見合わせとなるのは山陽線新山口駅～下関駅山陰線長門市駅～下関駅山口線宮野駅～益田駅終日運転取りやめとなっているのは岩徳線、宇部線の全線小野田線宇部新川駅～小野田駅最新の気象情報・交通情報にご注意ください。