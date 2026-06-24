桃がおいしい季節が到来♪おなかいっぱい桃を食べたいなら……大阪に足を運んでみませんか。あべのハルカス近鉄本店では桃が主役のイベント「MOMOフェス」が初開催。桃が丸ごと乗っかったパフェ、タルト、かき氷など、ここでしかお目にかかれないメニューがわんさか登場しているの〜！ひと目でテンションがブチ上がってしまうメニューを、一緒にチェックしてみましょうっ。【どんなイベント？】2026年6月25日から6月30日までの6