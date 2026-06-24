インドのモディ首相は6月23日、ニューデリーの首相官邸で、BRICS安全保障上級代表会議に出席した各国代表と会談し、中国共産党中央政治局委員で中央外事活動委員会弁公室主任の王毅氏と友好的に意見交換を行いました。 モディ氏は「現在の情勢下で、両国は伝統的な友情を継承し、ハイレベルの交流を維持し、実務的協力を推進し、グローバルサウス諸国の共通の利益を守る必要がある」とした上で、インドは中国が来年、BRICS議長国を