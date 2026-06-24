マーカー製品を手がけるトゥーマーカープロダクツ（東京都目黒区）は、画材ブランド「コピック」から、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションした限定デザインの画材セットを、2026年7月1日に「エヴァンゲリオンストア」および文具・画材店などで発売する。5人のキャラやエヴァの機体を塗って楽しめる同ブランドのアルコールマーカー「コピックスケッチ」の、キャップのカラーマーク「色番号」「色名」を、同作に