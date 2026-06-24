俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の最終話が24日に放送されるのを直前に控え、クランクアップを迎えた主要キャストからコメントが到着した。【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣法医学専門チーム「MEJ」のスタッフルームでのシーンで全撮影を終えた座長のディーン。スタッフから「水沢真澄役のディーン・フジオカさん、オールアッ