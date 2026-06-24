プロ野球のファーム・リーグは24日、交流戦のソフトバンク―巨人戦、（タマホームスタジアム筑後）、阪神―オイシックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）が雨天中止。ナイター試合を含めて5試合が行われた。ハヤテは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に延長10回、3―1で勝利。先発・代木が9回6安打1失点（自責0）で6勝目（5敗）を挙げた。仲村が6回に2号ソロ。楽天先発・コントレラスは7回2安打1失点。ドラフト3位・繁永（中大）