テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀5」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送する。本作は、「１日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。先日、シーズン５でも2クールにわたって放送されることが発表されると、美幸(栗山千明)の飲みっぷりに魅了されたファンの間で歓喜の声が続出した。この度はそんな美幸の晩酌を支える個性強