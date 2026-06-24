マレーシアで子育て中の優木まおみが「こぼれやもんじゃ焼きアンバサダー」に就任し、もんじゃ焼きへの思い出を語った。大学生の頃に初めて食べて以来、スナック感覚で楽しんでいるそう。 東京・月島発のもんじゃ焼きブランド「月島もんじゃ こぼれや」の海外初店舗が2026年6月27日にクアラルンプールのららぽーとBBCCにオープン。代表の中村謙作氏は、東京の食文化をマレーシアに届け