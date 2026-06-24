電車内で女性の下半身を撮影した疑いで逮捕された滋賀県大津市の男性職員について、大津地検が不起訴処分としました。大津市は男性職員を停職6か月の懲戒処分などとしました。 不起訴処分となったのは、大津市役所に勤務する男性職員（56）です。 男性職員は5月9日、JR西日本の普通電車のなかで、向かいの座席に座っていた10代女性の下着を撮影する目的で、下半身にスマートフォンを向けて撮影した疑いで逮捕され、警察の