ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は24日、2日目が終了した。2日目の塩田北斗（38＝福岡）はピストンリング1本を交換。初日のギアケースに続く本体整備を施して9Rに臨んだ。枠なりのダッシュ5コースを選択した一戦は、カド4コースからコンマ01の度胸スタートで捲り切った渡辺和将を追走の2着。3着の初日8Rから一歩前に進んだ。「もうちょっと回り過ぎですね」と初日の症状こそ改善されていないものの「