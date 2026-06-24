ボートレース平和島の得点率制、4日間シリーズが24日、開幕した。前節準V機（前操・吉村誠）に前検で好感触を得ていた占部一真（34＝福岡）が、2Rを4カドから捲って2着、7Rをインから逃げて1着と2連対発進を決めた。「2走ともちょっと回転が足りていない。明日の天候を見て考えるけど、今からギアケースを見てみます。それで回転が上がってくれれば。初日前半は自分の足がいいと思ったけど、後半は木下（陽介）さんも直線はい