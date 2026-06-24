千葉県の市川市動植物園のXが更新されました。【映像】市川市動植物園からのお知らせ「サル山に向けて、レーザーポインターを照射した事実が確認されました。使用者を発見したら即刻退園といたします。お客様におかれましては、周囲に使用者を見かけましたら、ただちに最寄りの警備員又はスタッフに通報してください。なお、カメラのフラッシュも使用厳禁です」（『ABEMA NEWS』より）