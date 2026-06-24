モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。元モデルの母・パメラさんについて語った。母のパメラさんはイタリア系米国人で元モデル。母との思い出を聞かれ、「手を使うことを振り返ってみると母親は大事にしてたなと思って」と星。「手作りで、絵本を作ってくれて、フェルトを切って、ボタンを閉めるとか、ジッパーを開けるとか、三つ編みをするとか。『マイ・サイレント・ブ