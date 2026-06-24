24日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午後5時現在は前日比24銭円安ドル高の1ドル＝161円71〜73銭。ユーロは72銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円56〜60銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測が強まっていることで、日米の金利差拡大が意識され、ドルを買う動きが出た。中東情勢を巡る先行き不透明感が根強いことも、基軸通貨のドル買いにつながった。