ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が23日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN2026」（MAJ）でコラボしたトヨタ自動車の豊田章男会長について言及した。山口は「MAJ」の授賞式にサカナクションのメンバーと出席。代表曲「怪獣」で最優秀楽曲賞を含む最多8冠に輝いていた。イベントスポンサーを務め