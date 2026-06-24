女優の天海祐希が２４日、東京・セブン―イレブン本社で行われた「セブン―イレブンの日」発表会に登場した。７月１１日は、セブン―イレブンの日。同社では７月１〜１１日で、オリジナルステッカーの配布や抽選キャンペーンなどの企画を実施する。ＣＭに出演中の天海は私生活でも「週に１回、もしくは３日に１回、近所の店舗で新作をパトロールしています」とドヤ顔。中でも最近のお気に入りは「カフェラテ氷。練乳抹茶氷…