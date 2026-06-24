人気バンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」の山村隆太（４１）が２４日に自身の「Ｘ」を更新。ラジオで共演したアイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の原嘉孝の人柄について語った。山村は２３日に文化放送「ｔｉｍｅｌｅｓｚ佐藤勝利・原嘉孝のレコメン！」にゲスト出演していた。放送後に「Ｘ」を更新した山村は「タイプロの頃から感じていたけれど、一般の方たちと同じ場所に立ち、自分をさらけ出して挑戦することは、簡単なようで