ロバーツ監督が明かした“相棒”の復帰ドジャースの大谷翔平投手は、24日（日本時間25日）に敵地で行われるツインズ戦で先発マウンドにあがる。今季13度目の登板となるが、心配されていた“相棒”にも復帰の目処が立ったようで、ファンからは「軽症だったのは朗報」と安堵の声が漏れた。12-3で勝った23日（同24日）の試合後、デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイは明日打つ」と二刀流での出場を断言。続けて、「明日は状態がよ