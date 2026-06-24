スタンフォード大の佐々木麟太郎、米スカウトの前でアピール花巻東高（岩手）から米スタンフォード大に進んで活躍し、米大リーグのドラフト会議を待つ佐々木麟太郎内野手が見せつけた豪打に、米国のファンが驚いている。「オオタニと同じスタンス」「シュワーバーのような体格」とコメントが寄せられた。佐々木は昨秋のNPBドラフト会議でソフトバンクの1位指名を受け、現在大学2年目のシーズンを終えたところ。7月に行われる大