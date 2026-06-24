【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが6月23日、自身のInstagramを更新。沖縄でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女「2人ともオシャレ」恋人との匂わせ手繋ぎ2ショット◆りんか、恋人との沖縄2ショット披露りんかは「オキコレからの3泊4日沖縄めちゃたのしんだ」「たのしかった。またいきたい