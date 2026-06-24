【モデルプレス＝2026/06/24】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。二日酔いの日に作ったカレーを公開した。【写真】「夜ふかし」話題の美女「クオリティ高すぎ」二日酔いの日に作った無水カレー公開◆多田さん、二日酔いの日に作った無水カレー多田さんは