【モデルプレス＝2026/06/24】B&ZAIの矢花黎、BALLISTIK BOYZの砂田将宏らが出演する番組「ときどきカンペ」が6月25日に放送される（前編：テレビ朝日・関東ローカル25：25〜／後編：前編放送後TELASAにて限定配信）。【写真】B&ZAI、彼氏感あふれる自然体ショット◆B&ZAI矢花黎・BALLISTIK BOYZ砂田将宏の休日に密着これまでドラマ「カンペ劇場」やリアリティショー「キミとボク、ときどきカンペ」など、様々なジャン