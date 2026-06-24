高市首相は「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ」「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える」とする皇室典範改正案を今国会で成立させる方針だが、2026年6月24日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」は「急ぎすぎなんじゃないか」と取り上げた。「急発進、急加速という感じ」ゲスト出演した元宮内庁職員の皇室解説者・山下晋司氏は、「ここへきて急発進、急加速という感じ」と指摘し、天皇陛下もお望みではないだろうと解説し