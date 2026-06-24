千葉が川崎のエリソンを完全移籍で獲得ジェフユナイテッド千葉は6月24日、川崎フロンターレのブラジル人FWエリソンが完全移籍で加入することを発表した。Jで実績十分のストライカー加入に「とんでもない補強ですね」「30点くらい取って欲しい」と反響を呼んでいる。エリソンは2024年にブラジル1部サンパウロから完全移籍で川崎に入団し、加入シーズンはリーグ戦25試合7得点3アシストを記録。2025年シーズンはリーグ戦29試合12