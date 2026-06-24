「SAKAMOTO DAYS」第２期ティザービジュアル （C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会 TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第２期の放送が2027年１月に決定した。放送に向けてティザービジュアルとティザーPV、さらに監督就任となる中島大輔および追加キャスト３人の情報が一挙解禁された。【動画】公開されたTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期ティザーPVJCC潜入調査へ挑む坂本とシンが背中合わせに描か