女優の宮澤エマ(37)が23日に更新したインスタグラムで、主演したテレビ東京系ドラマ「産まない女はダメですか？DINKsのトツキトオカ」が22日放送回を持って全話終了したことを報告し、視聴者に感謝した。ドラマファンから「すでにうまダメロスです」などと終わったことを寂しがる声が寄せられている。 【写真】宮澤エマの寝落ちショット初公開! なぜか吸血鬼スタイルに 宮澤は「消えてしまったからいつだって思い出すよ」と