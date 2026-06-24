出発式のあと岡山市内中心部でごみ拾い 街中からごみを無くそうという岡山市の取り組み「ポイ捨てごみをなくし隊」の出発式が24日、開かれました。 出発式の後、委託している清掃員らが、市内中心部の美化推進重点区域や路上喫煙制限区域などを回り、落ちているごみを拾いました。 （岡山市環境事業課／霜倉聡さん）「まちなかで黄色い帽子と黄色いビブスの『岡山市ポイ捨てごみをなくし隊』を見かけられたら、ぜひ