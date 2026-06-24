皆さんは「朝食」の大切さをご存じでしょうか。実は、メリットは空腹を満たすだけにとどまりません。その効果を知ってもらおうと、福岡市内の大学で、お得な朝食が提供されました。 ■原田菜月アナウンサー「こちらでは、パンやシリアルの入った朝食セットが販売されています。また、無料で提供されているコーヒーもあり、香りが漂ってくるのがわかります。」24日午前8時前、福岡市城南区の福岡大学では、1