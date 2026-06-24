台風7号の接近により、東北地方ではこの先、気圧の変化が大きくなりそうです。大雨への注意も必要ですが、気温や湿度の変動も加わり、頭痛やだるさなどの体調不良や、熱中症への注意が必要です。台風7号土・日に東北へ接近日本付近にダブル台風が北上中です。日本の南海上を北上中の台風8号は、26日(金)に日本の南で熱帯低気圧に変わる見込みです。風の強さが基準を下回るため台風ではなくなる予想ですが、停滞する梅雨前線の活