吉村を初めて取材したのは０９年の秋。１０年バンクーバー五輪日本代表決定戦を１１月に控え夜遅くまで前身の北見市常呂カーリングホールで練習を重ねていた。当時はまだ１７歳だったが、氷上での冷静な判断と感情を表に出さないクールで大人びた姿に驚かされたのを鮮明に覚えている。その一方で、大一番になると勝負どころでメンタルの弱さが出る。もろさも持ち合わせており、勝利に届かず涙を流すシーンを何度も見てきた。バ