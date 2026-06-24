７月３日スタートのテレビ東京系「晩酌の流儀５」（金曜・深夜０時５２分）に出演するゲストが２４日、発表された。俳優・津田寛治、タレント・ＡＭＥＭＩＹＡら豪華メンバーがそろった。同作は、「１日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。主演の栗山千明演じる美幸が勤務先の管理物件で行われるグルメドラマの撮影に帯同する第３話では、ドラマの主