森保ジャパンの「Ｆ組１位突破」に向け、スウェーデン戦はどう戦うべきか、スポーツ報知のＷ杯取材班が“推奨スタメン”を提案する。＋＋＋＋＋強力な矛と、もろい盾。今大会のスウェーデンには両面がある。２試合で６得点６失点。１―５と大敗したオランダ戦で見せたように、守備には明確な穴がある。６失点中４点はサイドのクロスからだ。ＤＦ渡辺が「オランダの攻撃も素晴らしかったけど、そこ（クロスへの守備対応