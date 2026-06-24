記事ポイントSAI HOMESとOld Kanが提携、日本美意識の高級リフォームブランドを始動設計から家具・照明まで一体統合した「和のラグジュアリー」空間を提案年間10邸限定のワンストップ高級リフォームサービスを提供 トータルアセットパートナーズが運営する住宅ブランドSAI HOMESは、空間デザイン事務所Old Kanとの業務提携により、高級リフォームブランド「WATEI EDITION（ワテイエディション）」を2026年6月24日に始動しまし