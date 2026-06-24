◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場オープン昇級初戦で３度目の重賞に挑むフィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎・父キタサンブラック）が絶好の動きを披露した。２戦ぶりのコンビとなる丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝を背に、芝コースでレイヤードレッド（４歳２勝クラス）と併せ馬。４馬身の追走から最後は強めに追われて１馬身先着した。１週前は美