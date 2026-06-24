俳優の春田純一が２４日、東京・中野ザ・ポケットで同日に開幕した主演舞台「恩讐の彼方」（演出・菱田信也氏）の舞台稽古囲み取材に山本亨らと登場。半世紀続いた「スーパー戦隊シリーズ」の終了について言及した。今作では「大戦隊ゴーグルファイブ」（１９８２年）で黒田官平／ゴーグルブラックを演じた春田を筆頭に、戦隊ドラマで活躍した卵木浩二（科学ダイナマン／ダイナブルー）、植村喜八郎（超新星フラッシュマン）ら