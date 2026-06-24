記事ポイント當間ローズ×ゼロプラス、遺品整理YouTube全6本を2026年6月24日に一斉公開孤独死・空き家・相続など社会課題に正面から向き合うシリーズシリーズ見どころをまとめたダイジェストショート動画も同日公開 歌手・俳優・華道家の當間ローズとゼロプラスは、遺品整理をテーマにした特別コラボレーションYouTubeシリーズ全6本を、2026年6月24日(水)午前8時より一斉公開しました。遺品整理の現場で実際に起きている現実